Министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем разпореди спирането на програмата за лотария за зелени карти по указание на Доналд Тръмп, като заяви, че тя е позволила на заподозрения за стрелбата в Браунския университет да пристигне в страната, съобщава The Guardian.

Заподозреният Клаудио Невес Валенте, португалски гражданин, първоначално е влязъл в САЩ с студентска виза през 2000 г., а по-късно е станал постоянен жител през 2017 г., според Оскар Перес, полицейски шеф в Провидънс, Род Айлънд. Валенте е намерен мъртъв в четвъртък вечерта от самонанесена огнестрелна рана.

„Този отвратителен индивид никога не трябваше да бъде допуснат в нашата страна“, каза Ноем в социалната мрежа X.