Седмият атлетическия пробег „Поморие Рън – 2025” ще се проведе на 28.09.2025 г. /неделя/, съобщи пресслужбата на Общината. Стартът е от 10.00 часа. Организатори са българската федерация по лека атлетика, движението „Рън България“ и Община Поморие.



Атрактивното състезание е с трасе от 10,25 км, като силите на участниците ще бъдат предизвикани с 5 км бягане по пясък и още 5 км – по черния път, на дигата между Поморийското езеро и Черно море.

Освен масов старт за големите атлети, събитието предвижда и състезание за деца с по-кратка дистанция, която е точно 2025 м, отговаряща на цифрите от настоящата година. Старт-финалът е с локация местност „Косата” – Поморийско езеро, бунгала „Община Поморие”.

Сред основните идеи на кампанията е да се представят красивите места в България. Каним ви да се включите в това състезание, което е и част от кампанията „Да раздвижим Поморие“. Задължително вземете и децата си!

За записвания: https://runbulgaria.org/event/pomorie-ran-pomorie-run/