За 59-ти път Бургас е един от градовете-домакини на колоездачната обиколка на България. Тази година в града ни приключи първия етап от обиколката.

Трасето от Приморско до Бургас е с дължина от 122 км. и предложи истинска скоростна надпревара. Общо 117 състезатели от 21 отбора участват в едно от най-старите състезания в страната.

Италианецът Лоренцо Каталдо финишира първи. На второ място е Никофорос Арванитос от Гърция, а трети Алберт Гатеман.

Никифорос Арванитис се класира трети на вчерашния пролог и второто място днес му даде най-доброто временно класиране. За това и младият състезател ще носи жълтата фланелка в следващия етап.

Бялата фланелка на Министерството на младежда и спорта отново отиде в Никифорос Арванитис. Тя му беше връчена от председателя на комисията по спорт в Общинския съвет Иван Станев.

Заместник-кметът Манол Тодоров пък връчи лилавата фланелка, която се присъжда за най-активен състезател. Тя отиде при Михайло Столич.

Призьорите бяха наградени от кмета Димитър Николов. Той благодари на Българската федерация по колоездене за възможността Бургас отново да е домакин на един от етапите и направи заявка и за домакинство и през следващата година.

Кметът получи почетния плакет на Българската федерация по колоездене като знак за благодарност за добрата организация на първия етап от обиколката.

Днес е вторият етап, в който колоездачите трябва да преминат трасето от Карнобат до Казанлък.