В Бургас вече и клуб по спортна аеробика за деца - КСА "Дрийм тиийм акро 73". В момента той набира нови групи. Спортът е подходящ за деца от 4 годишна възраст и нагоре, а тренировките ще се провеждат в събота и неделя в Спортен комплекс "Славейков".

Спортната аеробика съчетава техника, издръжливост, грация и характер в едно. е забавен и динамичен спорт, който развива координация, гъвкавост, сила, издръжливост, дисциплина, ритъм, музикалност, самочувствие, работа в екип и спортен дух.

Тренировките ще се водят от квалифицирани треньори със стаж и опит с работа с деца - Даяна Бояджиева, медалист от държавни и републикански първенства по спортна акробатика и Гергана Денева - дългогодишен треньор на деца. Те обещават на записалите се деца едно динамично, вдъхновяващо и дисциплинирано пътешествие, в което ще развиват не само физическата сила и координацията, но и духа, отговорността и желанието за постижения.

"Независимо дали сте нови в залата или вече имате опит, мястото ви е тук. Най-важното е да носите със себе си желание, постоянство и усмивка. Дайте възможност на детето си да се развива, спортува и забавлява! Търсим нови малки шампиони! Готови ли сте да се движим с ритъм, хъс и сърце?! Защото ние сме! Да започваме!", призовават треньорите.