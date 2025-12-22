Французинът от сенегалски произход Томас Тибаут, който уби в София 22-годишната си приятелка Соня К. от Финландия, беше признат за виновен от Софийския градски съд, който му наложи наказание лишаване от свобода за 20 години при първоначален строг режим на изтърпяване. Това съобщиха от Софийска градска прокуратура.

Зловещото престъпление било извършено в апартамент в София на 8 май т.г. Тогава избухнал скандал между финландката С. К. и гаджето є. В яростта си французинът увил кабел около врата на любимата си и го стегнал, докато тя спряла да диша. По неофициални данни после натъпкал трупа в сак и го скрил в гардероб в една от стаите на апартамента, където двамата живеели под наем.

Освен, че наложи ефективно наказание, съдът уважи граждански искове в размер на 1 000 050 лева.

Присъдата на СГС не е окончателна и подлежи на обжалване и протестиране пред Софийски апелативен съд.