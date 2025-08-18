На 13 и 14 септември Бургас ще е домакин на традиционния турнир по хандбал за мъже „Тодор Хънков“. Той ще се проведе в спортна зала „Никола Станчев“ в к/с „Меден рудник“.

Организатори са хандбален клуб „Фрегата“ и Община Бургас. В 11-то издание на турнира участие ще вземат „Локомотив“ Горна Оряховица, „Добруджа“ Добрич, „Чардафон“ Габрово, „Пирин 64“ Гоце Делчев, „Осъм“ Ловеч и „Фрегата“ Бургас.

Отборите са разпределени в две групи, а турнирът ще бъде открит в 10 часа с двубоя между бургазлии и тима на „Пирин 64“.

В първия ден отборите ще играят по „Бергер” системата всеки срещу всеки. Във втория ден двубоите ще бъдат за разпределение на призовите места. Официалното награждаване ще бъде на 14 септември от 14:30 часа.

Програма:

13.09.2025 г.

10.00ч. Фрегата – Пирин

11.30ч. Локо – Добруджа

13.00ч. Пирин – Осъм

14.30ч. Чардафон – Локо

16.00ч. Осъм – Фрегата

17.30ч. Чардафон – Добруджа

14.09.2025 г.

10.00 ч. 3ти от „А“ – 3ти от „Б“ – мач за 5-6 място

11.30 ч.2ри от „А“ – 2ри от „Б“ - мач за 3-4 място

13.00 ч. 1ви от „А“ – 1ви от „Б“ - финал

14.30 ч. Закриване