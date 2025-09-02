Интензивният летен творчески ритъм на Държавна опера – Бургас върви към своя вълнуващ финал – с премиерата на „Сарсуела – огън и страст“ – на 4-ти септември, четвъртък, от 20:00 часа на сцената на Летния театър. Най-новия проект на Държавна опера – Бургас под диригентската палка на маестро Страцими Павлов е последното събитие в рамките на Бургаските музикални празници „Емил Чакъров“ 2025, осъществявани успешно за осемнадесета поредна година от Бургаската опера и Община Бургас.

Преди концерта спектакъл ще бъде официалната церемония по връчването на наградата „Емил Чакъров“ – на именития български тенор Костадин Андреев, солист на Софийската опера и балет. Наскоро той се представи блестящо в два от спектаклите на внушителния фестивал „Опера на светилището“ на откритата сцена под звездния купол на Бегликташ – като Самсон в „Самсон и Далила“ от Камий Сен-Санс – под диригентството на проф. д-р Григор Паликаров, и в ролята на Манрико – в „Трубадур“ от Джузепе Верди – под палката на проф. д-р Ивайло Кринчев. И един интересен за публиката факт – и двамата диригенти са носители на престижния приз „Емил Чакъров“ – съответно през 2019 г. и 2020 г. На магичната сцена сред мегалитите на древното тракийско светилище Бегликташ блестящият Костадин Андреев представи двете знакови роли в теноровия репертоар със забележително вокално майсторство, впечатляващи нюанси в динамиката и емоционална подплатеност. През м. март т. год. изтъкнатият български тенор, пял многократно на една сцена със световни оперни величия: Гена Димитрова, Анна Томова‐Синтова, Райна Кабаиванска, Лео Нучи и др., бе неотразим и като Марио Каварадоси в операта „Тоска“ от Пучини на сцената на Операта. Костадин Андреев е започнал своя артистичен път именно на сцената на Държавна опера – Бургас – през 1992 г., когато дебютира като Рудолф в „Бохеми“ от Джакомо Пучини. Той е чест и желан гост на бургаска сцена, като неизменно е посрещан радушно от публиката – не само заради безспорните си вокални си качества, но и поради своята естественост, непринуденост и човешко излъчване.

Страцимир Павлов, който ще застане зад диригентския пулт на „Сарсуела – огън и страст“ на 4 септември, наскоро дирижира и друг успешен проект на Бургаската опера – „Френска целувка“, на който е и автор на аранжиментите. С програмата бяха осъществени няколко успешни концерта на сцени извън Бургас и предстои национално турне. Маестро Павлов бе и на рояла на поредицата концерти „Едит Пиаф – песента на любовта“. Той дирижира и концерта „Любов, щампанско и кан-кан“ по режисура на Марио Николов – на официалното закриване на Бургаските музикални празници „Емил Чакъров“ през 2023 г., когато именитият оперен певец, режисьор, телевизионен водещ и продуцент Марио Николов получи наградата „Емил Чакъров“.

В четвъртък именитите солисти, музикантите от оркестъра и балетните артисти ще сътворят истинско емоционално-визуално пиршество на откритата сцена в Приморския парк, като със сигурност ще се получи забележително съчетание взривоопасна динамика на чувствения заряд, огнени ритми и красива дъга от чувства в тоналността на страстта в концертния спектакъл „Сарсуела – огън и страст“.

Сарсуела се заражда в Испания през 17 век – като близък до оперетета жанр, но в който преобладават балетът и характерните испански танци. На сцената темпераментните актьорит разиграват история на сцената, но я и разказват с пеене и рецитация. Текстът на първото музикално-сценично произведение, наречено сарсуела, е написан от най-големия испански драматург на 17 век Калдерон де ла Барка. Той дава и името „сарсуела“ жанра. Сарсуела, в превод от испански, означава „къпинак“ /от „сарса“ – „къпина“/. Изборът на поета е може би заради оплетените в интриги отношения на героите, наподобявщи къпиновия храст и заради шегите, присъщи на жанра – като бодлите на къпината. Жанрът достига своя разцвет около средата на 19 век. Присъстващите на концертите често запомнят текстовете и мелодиите и ги пеят извън сцената. Сарсуела продължава да се поставя в Испания и в наши дни. Един от най-забележителните изпълнители на такива произведения е прочутият испански тенор Пласидо Доминго. Испанската музика вплита в себе си заряда на самобитния вкус към живота, характерен за южния темперамент. Тя е носител на типичното светоусещане, характерно със страст и взривна емоционалност.

Вокалните изпълнения на прекрасните солисти: Илина Михайлова /гост/, Деян Вачков/гост/, Рейналдо Дроз /гост/ Мария Цветкова-Маджарова, Нона Кръстникова, Валери Турманов. в концерта спектакъл „Сарсуела – огън и страст“ ще бъдат в красиво и грабващо сетивата съчетание с динамичната хореография, дело на Марина Змеева-Маркова – в изпълнение на балетния състав на Държавна, опера – Бургас. Под оркестровия съпровод на музикантите на Бургаската опера /с концертмайстори: Ваня Златева и Христо Белчев/ и красивите вокални изпълнения, чрез знаците и посланията на телата, артистите от балета ще донесат завършеност на цялостната картина на заредения с буря от емоции концерт спектакъл. В бляскавата програма, покоряваща с всички нюанси на чувствеността, характерни за испанската музика, ще се включи и носителят на тазгодишната награда „Емил Чакъров“ – Костадин Андреев.

Билети – на касата на Операта, каса "Часовника", в мрежите на Grabo - https://grabo.bg/burgas/kontzertspektakal-0m35b и Eventim - https://www.eventim.bg/bg/bileti/sarsuela-ogn-i-strast-premiera-burgas-leten-teatr-676918/event.html, както и на касата на Летния театър, след 18 часа в деня на спектакъла.

За носителя на тазгодишната награда „Емил Чакъров“ – Костадин Андреев:

Завършва оперно пеене в Националната музикална академия в класа на проф. Реса Колева. През 1992 година дебютира в ролята на Рудолф от „Бохеми” на Пучини в Бургаската опера, а от следващата година е солист на Софийската опера и балет. Има в репертоара си над 31 роли от централния теноров репертоар от опери на Верди, Пучини, Бизе, Масне, Гуно, Мусоргски, Стравински, Владигеров.

Сътрудничи с диригенти като В. Гергиев, С. Озава, А. Гуаданьо, М. Виоти, Кадзуши Оно. Партнира на Гена Димитрова, Райна Кабаиванска, Ренато Брузон, Лео Нучи, осъществява гастроли на различни европейски сцени.

За Бургаските музикални празници „Емил Чакъров“:

Бургаските музикални празници на името на световноизвестния български диригент, родом от Бургас – Емил Чакъров, са акцент в богатата лятна културна програма на крайморския ни град. Летният музикален фестивал ще бъде осъществен за осемнадесети пореден път през настоящата година от Държавна опера – Бургас в партньорство с Община Бургас.

През всяка една от годините – досега, наградата „Емил Чакъров“ е присъждана на заслужили личности в областта на музикално-сценичното изкуство. Последният носител на престижния приз е директорът на Националния музикален театър „Стефан Македонски“ Еделина Кънева – чест и желан гост на сцената на Бургаската опера, с нейни запомнящи се участия в оперетни постановки, мюзикъла, концерти и камерни изяви. В периода 2019 – 2022 г. тя беше и солист на бургаския културен институт.

Призът на името на маестро Емил Чакъров е учреден през 2011 година, като първият носител на признанието е Минчо Минчев. През всяка една от годините – досега, наградата „Емил Чакъров“ е присъждана на заслужили личности в областта на музикално-сценичното изкуство. През 2012 г. наградата е връчена на Румен Цонев, през 2013 г. – на Александър Текелиев. Следващите носители на престижната награда са: Найден Тодоров – 2014 г., Димитър Иванов – 2015 г., Георги Спасов – 2016 г., Димитър Момчилов – 2017 г, Камен Чанев – 2018 г., Григор Паликаров – 2019 г., Ивайло Кринчев – 2020 г/., през 2021 г. наградата не се присъжда – поради пандемичната обстановка и отменен концерт, Кирил Манолов – 2022 г., Марио Николов – 2023 г., Еделина Кънева – 2024 г.

Бургаските музикални празници „Емил Чакъров“ 2025 г. бяха открити на 9 юли т. год. с концерта „Цигулката в киното“ под диригентската палка на маестро Йордан Дафов, доайен в българското културно пространство, носител на наградата „ Златен век“ на Министерството на културата и тазгодишната награда на кмета на Община Бургас по случай 24 май, връчена за особени заслуги в за развитието на съвременната българска диригентска школа. Летният музикален фестивал ще бъде закрит със „Сарсуела – огън и страст“ – на 4 септември от 20:00 часа на сцената на Летния театър в Приморския парк.