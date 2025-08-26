И този летен сезон едно от най-вълнуващите събития на остров Света Анастасия бе концертът на Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“.

През изминалия уикенд любимата музикална група вдигна градуса на настроение и предизвика вълнение с цели 3 курса до острова с меломани. Интересът към концертът бе сериозен и за кратко време той без разпродаден.

На сцената под звездите прозвучаха любими парчета като „Холивуд“, „По-полека“, „Свободен“, „Оцет ли яде, лимон ли пи“ и други. Вокалистката Христина Нейкова беше сияещо присъствие заедно с музикантите, които подариха на жители и гости на града незабравима вечер.