До месец се очаква Бургаският окръжен съд да насрочи дата за процеса срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който през лятото на миналата година с АТВ помете трима души и причини смъртта на млада майка в курорта Слънчев бряг. Трагедията се разигра на 14 август, а според разследващите подсъдимият е управлявал електрическото превозно средство след употреба на канабис. Това съобщи Окръжната прокуратура в Бургас, която вчера, когато жергтвата - Христина, трябваше да навърши 36 години, внесе обвинителния акт срещу Никола в съда.

Той е подсъдим за това, че "при евентуален умисъл е причинил смъртта на жена, тежка телесна повреда на нейния син, както и средни телесни повреди на други две лица. Престъпното деяние е извършено при управление на четириколесно електрическо превозно средство след употреба на високорисково наркотично вещество – тетрахидроканабинол", пишат от държавното обвинение в Бургас.

Установено е, че управлявайки превозното средство, Бургазлиев е допуснал множество нарушения на правилата за движение по пътищата, в резултат на което е причинил ПТП с преминаващите пешеходци, обяснява прокуратурата.

Само преди няколко месеца, окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев обяви на пресконференция, че за повдигнатото обвинение законът предвижда до 20 г. затвор или доживотен затвор.

Пак тогава, Мариан Маринов от Националната следствена служба, която работи по делото заяви, че младежът е употребил марихуана от 36 до 48 часа преди вземането на кръвната проба. Ставало дума за изследване на специфичен метаболит, който индикира употребата на марихуана.

В хода на разследването почина пометената 35-годишната Христина. Тя беше в кома, очакванията не бяха добри. Синът ѝ Мартин, на 4 г., който също пострада тежко, беше транспортиран в кома с въздушна линейка в "Пирогов".

Заради смъртта на майката прокуратурата преквалифицира и първоначалното обвинение.

След като първоначално Районният съд в Несебър освободи младежа под домашен арест, след протест на прокуратурата Окръжният съд в Бургас нареди той да бъде задържан под стража. Известно е, че неговите родители работят в МВР в Несебър.