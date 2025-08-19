Чаровната лекарка от Бургас Ренета влезе в "Диви и красиви", за да търси любовта и в началото беше алфа-дамата сред участничките.

След срещите на сляпо обаче, тя се довери ва мъжкаря Марсел, който трудно се доверява на жените, бил е изоставян от три дами на живота си и подходи доста грубиянски спрямо нея. "Или си с мен, или не си с мен!" - заяви той и още на втория ден обяви - приключваме!

Няколко ергена искаха докторката, но тя ги респектираше с професията си.

Другите вече се събраха по двойки и Ренета остана соло.

Дали ще намери любовта, или в петък ще я изгонят от предаването?

В момента отношенията й с Марсел приличат на "Гордост и предразсъдъци".

