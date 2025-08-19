Чаровната лекарка от Бургас Ренета влезе в "Диви и красиви", за да търси любовта и в началото беше алфа-дамата сред участничките.
След срещите на сляпо обаче, тя се довери ва мъжкаря Марсел, който трудно се доверява на жените, бил е изоставян от три дами на живота си и подходи доста грубиянски спрямо нея. "Или си с мен, или не си с мен!" - заяви той и още на втория ден обяви - приключваме!
Няколко ергена искаха докторката, но тя ги респектираше с професията си.
Другите вече се събраха по двойки и Ренета остана соло.
Дали ще намери любовта, или в петък ще я изгонят от предаването?
В момента отношенията й с Марсел приличат на "Гордост и предразсъдъци".
Възложил съм на съответните министри и агенции да направят необходимите предложения за нова нормативна регулация на тези дейности, дори с риск да бъдем …
0 Коментара