Тодор Киселичков е новият старши треньор на "Нефтохимик", обявиха от клуба.

Това ще е вторият период на бившия халф на Шейховете начело на отбора след началото на миналия сезон, когато впоследствие 50-годишният специалист бе заменен от Димчо Ненов.

Днес от 18:00 ч. Киселичков ще изведе играчите на Зелените за първата си тренировка.

От клуба му пожелаха успех в преследване на поставените пред отбора цели.

Бившият треньор на "Янтра" (Габрово), "Спартак" (Варна), "Добруджа" и други заменя на поста Димчо Ненов, който бе освободен от поста старши треньор след колебливото начало за бургазлии в Югоизточната Трета лига.

Киселичков е жива легенда на "Нефтохимик" като за клуба има над 200 двубоя само в тогавашната А група в периода 1994-2004 г.