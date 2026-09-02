„Минималната заплата в България днес, в този дефицит на работна ръка, означава някой, който не се е погрижил за себе си достатъчно.

Ако ти не си положил достатъчно усилия навреме, за да научиш занаят, да научиш нещо, да можеш да си полезен на обществото, на себе си, да продадеш някакъв продукт, умение или каквото и да било, не може много да се сърдиш на обществото“, твърди банкерът Левон Хампарцумян пред Дарик радио.

Експертът коментира и спекулациите около приетата вече европейска валута в България, като определя политическото говорене, което търси вина в нея за ценовите промени, като тежък популизъм.

„Това са демагози и манипулатори, които просто използват обществени страхове или насаждат обществени страхове и понякога просто лъжат“, обяснява Хампарцумян. Той припомня, че именно пропастната разлика между икономическата реалност и обещанията е сринала социализма, и съветва политиците с подобен бекграунд да си припомнят този урок.

Финансистът коментира и политическите заявки за безкомпромисна борба с олигархията в страната. Той поставя под сериозно съмнение самото използване на понятието в българския контекст.

„Аз все още чакам дефиниция на олигархията, да видим кои са тези олигарси. Дали просто хора, които са малко по-състоятелни, защото в България, в истински олигархичен смисъл, няма нито един. Те са много по-малки и много по-слаби спрямо истински олигарси със световен мащаб“, аргументира се експертът.

„Успех е, когато постигнеш резултати и кажеш: да, ние направихме това. А не: ще направим това, или в някакви такива пожелания, отместени във времето“, завършва Левон Хампарцумян.