С "бонус-малус" държавата си прави евтин пиар. Това твърди Институтът по пътна безопасност. ИПБ публикува свое критично становище, след като във вторник Комисията за финансов надзор се похвали, че нормативната уредба вече е напълно готова и в сила и прословутата система за оценка на шофьорите при сключването на застраховки "Гражданска отговорност" най-сетне ще заработи в пълен мащаб.

Темата за по-справедливи тарифи за задължителната застраховка "Гражданска отговорност" отново е на дневен ред. 25 Авг. 2026

Според екипа на ИБП обаче хвалбите на КФН са и преувеличени, и подранили, тъй като има пореден отлагателен период. "Днес ни се обявява, че "бонус-малус" е въведен, а ключовата Единна информационна система за оценка, управление и контрол на риска тепърва трябва да бъде изградена, което ще отнеме година и половина", твърдят от института.

"Това ли е реформата? Или е евтин пиар и популизъм, с който КФН се опитва да създаде усещане, че е направила нещо значимо за пътната безопасност?", критикува неправителствената организация и подчертава: "Пътната безопасност не се управлява с пиар. Не се управлява с наредби на хартия. Бонус-малус трябва да превърне застрахователя в съюзник на държавата срещу рисковото поведение на водачите, а не просто да му даде още един инструмент да управлява цената на застраховката"

ЕИСОУКР - почти "нероден Петко"?

Какво представлява мрежата, която според ИПБ тепърва ще се доразвие, за да обслужва "бонус-малус"? Става дума за Единната информационна система за оценка управление и контрол на риска (ЕИСОУКР), която свързва базите данни на КАТ-МВР и на застрахователите, предлагащи задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. В момента в нея се завеждат всички сключени полици. ЕИСОУКР се изгражда от Гаранционния фонд, който е самостоятелно дружество, в което участват застрахователните компании, под надзора на КФН.

От комисията във вторник признаха, че ще отнеме време застрахователите да адаптират своите методики и правила с новата нормативна база, както и да приспособят информационните си системи за работа с ЕИСОУКР, която ще изисква подаване и обмен на огромно количество данни - вкл. за катастрофи, щети и застрахователните претенции.