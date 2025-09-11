Образователният министър Красимир Вълчев заяви, че нито един ученик няма да учи религия и добродетели насила.

"Единственото, което правим, е да разширяваме достъпа до обучение по религия. Религия има и към момента в българската образователна система", каза той в Благоевград.

"В тези часове учениците ще се учат на взаимно уважение, толерантност, доброта. В никакъв случай няма да се проповядва култура на разделение, каквито тези се налагат манипулативно в публичното пространство. Родителите разбраха основните неща, които казахме - нито едно дете няма да бъде принуждавано да учи религия", посочи още министърът на образованието, който участва в информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

"Българските ученици по-скоро имат проблем с базовата и функционалната грамотност, не толкова с финансовата", коментира Вълчев.

"Финансовите и паричните отношения са значителна част от нашия живот. Последните промени в учебните програми бяха преди девет години и тогава бяха заложени теми, свързани с финансовата грамотност", посочи министърът.

В учебните програми има заложени теми за бюджет, кредити, приходи и разходи. Това не означава, че са достатъчно, могат да бъдат засилени и ние го предвиждаме при бъдещите промени в учебните програми, добави той. Тези допълнителни компетентности бяха заложени в новите учебни програми, каза Вълчев.

Информационни табла и допълнителни материали в училищата ще има по повод въвеждането на еврото в България от януари 2026 г. Мисля, че учениците бързо ще се запознаят с новите банкноти, посочи министърът.

На въпрос за готовността на училищата за първия учебен ден Красимир Вълчев посочи, че ремонтни дейности е имало в 1500 училища. В почти всички училища се изграждат STEM центрове. По прогнозна информация 250 ремонта ще продължат и след началото на учебната година. Всички училища ще започнат учебната година, макар че при някои това ще бъде на повече от едно място, информира министърът.

Общо 50 проекта се изпълняват по Плана за възстановяване и устойчивост за цялостна модернизация на училищната материална база, които се случват в отделни училища.

По негови думи училищата в България са близо 2400, а детските градини са близо 2000.

