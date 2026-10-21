Разликата между кандидатите за президенти Андрей Гюров и Илияна Йотова намалява. Това показва изследване на "Маркет линкс".

Според последните данни на агенцията Йотова взема 47,3% от гласовете, а Андрей Гюров - 30,6%. При изследванията в началото на кампанията разликата между двамата беше 20 и над 20%

Избирателната активност ще е 39%, което означава сигурен балотаж

15-20% от избирателите обаче вземат решение в последния момент.

Най-голямото предизвикателство за първия тур ще е да се прогнозира каква ще е избирателната активност, отбеляза пред бТВ директорът на "Маркет линкс" Добромир Живков.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов е на трета позиция с 10,3 на сто и резултат по-голям от този на партията си на последните парламентарни избори. 4,3 на сто получава лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов, 2,8 на сто - Радостин Василев (МЕЧ), 2,3 на сто - Иван Христанов.

Ако днес имаше парламентарни избори, "Прогресивна България" щеше да получи 32%

До скоро резултатът на партията беше над 40%.

"Продължаваме промяната" получава 10,2% и изпреварва ГЕРБ, която остава на трета позиция с 9,6%. Много разочаровани избиратели на ПБ се връщат при "Продължаваме промяната".

Изследването на "Маркет линкс" е финансирано и реализирано съвместно с бТВ, сред 1006 респонденти над 18 гдини, в периода между 13 и 19 октомври 2026 г., по метода на пряко лично интервю и онлайн анкета.