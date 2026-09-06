Днес се навършват 141 години от Съединението на България. След Берлинския конгрес от 1878 г. страната ни е разделена на Княжество България и Източна Румелия. Останалото под османска власт българско население се стреми към обединяване с освободените българи.

Така през 1880 г. е създаден Българският таен централен революционен комитет, който трябва да осъществи обединението. За да се координира работата с местното население, се учредяват и комитетите „Съединение“. След пет години сърцата работа и постоянство революционното начинание е увенчано с успех, а 6 септември 1885 г. става забележителна дата в историята на страната.

Днес, 141 години по-късно, звучат много послания за съединение и сила – заедно можем да градим, да преодоляваме предизвикателства и да създаваме бъдеще.

В памет на онези наши предци, които преди повече от век изпълниха посланията с плът и кръв, отец Борис Георгиев и духовници от храм „Свето Рождество Богородично” отслужиха благодарствен молебен. Участие в програмата взеха водещата Пресияна Дурева и младежите от Вокална група „Таланти“ с ръководител Светлана Вълкова. С чудесно изпълнение на „Една българска роза“ те поздравиха всички присъстващи. Пред паметниците в центъра на града бяха поднесени венци и цветя.

Програмата по случай големия празник ще продължи довечера с

От 17.30 ч. на пл. „Св. св. Кирил и Методий”любими шеф-готвачи ще приготвят апетитни хапки за дегустация, а на сцената ще се качат български и чуждестранни изпълнители.

В 19.00 часа по главната пешеходна алея и на площада, публиката ще стане свидетел на впечатляващо шоу на кокили, огнен спектакъл и невероятно акробатично представление, вдъхновено от българския фолклор. Вечерта ще продължи с изпълненията на Фолклорна формация „Войводи“, която ще съчетае автентичното българско звучене с празничната атмосфера на Деня на Съединението.

За финал – от 21.30 до 22.30 часа ще се състои последното за сезона извънредно едночасово шоу на фонтана ‘Окъпан в светлина“.

Заповядайте! Честит празник!