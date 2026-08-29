Без ясно, демократично обединение вдясно партийните кандидатури нямат шанс на предстоящите президентски избори, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в Перник, където беше по повод 19-ата годишнина на местната организация на партията.

Борисов посочи, че в партията все още обсъждат различни варианти за участие във вота и призова „да дойде разум“, за да може дясното пространство да се противопостави на кандидатурата на Илияна Йотова.





По думите му, президентските избори вече са различни от тези преди пет, 10 или 15 години. Борисов даде пример с Илияна Йотова, която ще бъде издигната от инициативен комитет, а „Прогресивна България“ я подкрепя. „Остават още десетина дни да дойде разум, за да може да се противопостави цялото дясно на лявото“, каза Борисов. Той добави, че ако това не се случи, „може отсега да поздравим госпожа Йотова“.

Бойко Борисов заяви, че решението дали ГЕРБ ще издигне собствен кандидат за президент не е негово, а на Изпълнителната комисия на партията. „Партията обмисля, и това не е мое решение, а на Изпълнителната комисия. Има някакви варианти все още разумът да надделее“, каза още той.





Борисов посочи, че с времето и с възрастта всяка партия и всеки човек се износват. Той припомни, че е бил три пъти министър-председател, както и кмет на София и заяви, че ГЕРБ трябва да подготвя ново поколение политици.

„ГЕРБ ще продължи да съществува и без мен“, каза Борисов.





Той посочи, че партията подготвя новата смяна, като изрази уважение както към опитните, така и към новите кадри.

Борисов коментира и изборния процес, като изрази недоверие към машинното гласуване и действията на институциите. Той заяви, че според него има проблеми със сертифицирането и контрола на машинитe.