Търговците на дребно, за разлика от предприемачите от другите основни икономически сектори у нас, очакват известно увеличение на цените в магазините през следващите три месеца. Това показват данните на

Националния статистически институт (НСИ), на основата на проведена през август анкета сред мениджъри на фирми и предприемачи у нас. При търговията на дребно понижението на показателя за бизнес климата е с 1,1 пункта (от 27,2% на 26,1%), заради изместването на оценките на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на фирмите им от “добро” към запазване на “същото”.

Очакванията им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца също са по-умерени. Според анкетата на НСИ, факторите, ограничаващи в най-голяма степен развитието на търговията на дребно са - икономическата среда, но и конкуренцията в бранша, както и недостигът на работна сила (продавачи, общи работници и т. н.).

Според оценките на НСИ, показател за бизнес климата от 16,6% означава умерено позитивна оценка на икономическата среда от страна на мениджърите в дадения сектор, или като цяло.

Този показател обикновено се изчислява като балансово число (разлика между процента на мениджърите, които виждат подобрение, и тези, които виждат влошаване).

Според проучването на НСИ, единствено работещите в сектора на услугите са оптимистично настроени през август. Бизнес климатът в сектора на услугите се подобрява значително - с 3 пункта (от 7% на 10%), което се дължи на позитивните оценки и прогнози на мениджърите за състоянието на техния бизнес. Настоящата тенденция при търсенето на услуги, включително в туризма, се оценява от шефовете на фирми от сектора като подобрена. На този фон не е изненадващо, че и очакванията им за развитието на бизнеса им за следващите три месеца са благоприятни. Проблеми за дейността и в този бранш обаче са несигурната и конкурентна икономическа среда.

Мениджърите и в сектора на услугите, макар и не масово като при търговията на дребно, но също прогнозират цените при тях да имат известно повишение през следващите три месеца.

Съставният показател “бизнес климат в промишлеността” през август намалява с 0,9 пункта (от 17,2% на 16,3%), в резултат на по-неблагоприятните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията им. Анкетата на НСИ регистрира известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки, но това не е съчетано с очаквания за повишаване на производствената активност през следващите три месеца (септември - ноември) на годината. Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила продължават да създават най-сериозните затруднения за развитието на този бизнес, като през последния месец се наблюдава и засилване на негативното влияние на фактора “недостатъчно търсене от чужбина” на продукцията, показва анкетата сред предприемачите. По отношение на цените на промишлената продукция, запитаните мениджъри от сектора очакват като цяло те да запазят настоящото си равнище през следващите три месеца.

През август “бизнес климат в строителството” спада с 1,6 пункта (от 15,6% на 14%), което се дължи основно на резервираните очаквания на строителните предприемачи за състоянието на бизнеса им през следващите шест месеца (септември 2026 г. - февруари 2027 г.). Същевременно и прогнозите им за строителната активност през следващите три месеца са неблагоприятни. Основна пречка за дейността в строителството, според анкетата на НСИ, също е несигурната икономическа среда, но негативното влияние за сектора се засилва и от недостига на работна сила и високите цени на строителните материали.

Относно продажните цени в строителството, прогнозите на мениджърите от сектора са, че те ще останат без промяна през следващите три месеца (септември - ноември).

Общият и показателите по сектори за бизнес климата, се формират на основата на анкета на НСИ сред ръководители на фирми и предприемачи. Бизнес наблюденията в промишлеността, строителството, търговията на дребно и в сектора на услугите събират информация за мненията на предприемачите по отношение на състоянието и развитието на техния бизнес, поясняват от НСИ.