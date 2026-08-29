Трафикът е интензивен на на Граничния контролно-пропускателен пункт с Турция “Капитан Андреево“ на вход и изход за леки автомобили, както и на границата със Сърбия на ГКПП “Калотина“ на изход за леки автомобили, съобщават от Главна дирекция “Гранична полиция“.

Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин, съобщава БТА.

Преминаването е нормално през всички гранични преходи с Румъния. От “Гранична полиция“ напомнят, че са преустановени временно фериботните връзки на граничния преход Оряхово-Бекет, както и на Свищов-Зимнич заради ниското ниво на река Дунав.

На границата с Гърция движението е нормално на всички преходи. През “Рудозем“, “Златоград“, “Маказа“ и “Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите “Кулата“, “Илинден“ и “Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички ГКПП.