С прохлада започва съботния ден. Ще бъде предимно слънчево, а след обяд над Североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи.

По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30° и 35°, в североизточните райони малко по-ниски, в София - около 32°.

В планините ще бъде предимно слънчево. След обяд от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност и на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали слабо. Ще духа умерен, а по най-високите части - силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 18°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове значителна облачност ще има над крайното южно крайбрежие и на места там ще превалява слабо. След обяд над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа умерен, по южното крайбрежие и временно силен вятър от север-североизток, който след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°.

Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде от 2-3 бала по северното крайбрежие, до около 4 по южното.