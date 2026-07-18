Българската прокуратура е доста колеблива в действията си, понякога действа, понякога не действа, понякога все още ни затруднява. Това коментира вътрешният министър Иван Демерджиев пред NOVA след поредица от срещи в Съединените американски щати.

Той проведе разговори на високо ниво, свързани със сигурността на границите и санкциите по глобалния закон "Магнитски".

По време на визитата си министър Демерджиев е провел среща със заместник-държавния секретар Томас Динано в Държавния департамент. Двамата са разговаряли за възможностите страната ни да се включи в програми на САЩ за подпомагане на охраната и управлението на границите.

"Той сподели, че доста други държави се възползват от тези програми, България за момента не е проявявала интерес", обясни Демерджиев и добави, че страната ни е заявила ясни намерения да участва в тях и да си сътрудничи по-тясно.

По думите му сътрудничеството включва споделяне на опит, добри практики, технически решения, както и съвместни обучения и операции. Сферите на интерес обхващат сухопътната граница с Турция, пристанищата и охраната на морските ни граници, която в момента "е доста по-специфична с оглед на войната в Украйна и предизвикателствата, които ни представя", уточни вътрешният министър.

Втората среща на Иван Демерджиев е била в Министерството на правосъдието със заместник-главен прокурор и екип от прокурори. Разговорите са били свързани със санкциите по закона "Магнитски", както и с лицата, които се отклоняват от тези санкции или подпомагат други да го направят.

Представителите на САЩ са били предупредени, че "има опасност не всички институции в България да им съдействат", сподели Демерджиев. Той изрази надежда, че тези разследвания "ще бъдат очевидно във фокуса на вниманието и на правоохранителните органи в Америка".

На въпрос дали американската страна разполага с конкретни документи или само с информация, Демерджиев потвърди, че "говорим за информация и за доказателства, и не говорим само за политическо говорене". Американците "вече разполагат с документи и ще разполагат с още документи", заяви вътрешният министър, като подчерта, че те проявяват доста сериозен интерес към темата.