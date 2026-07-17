Преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми, сочи прогнозата на НИМХ за петък.

Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31° и 36°, за София - около 31°.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър, по най-високите части и временно силен от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността. След обяд ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.