Благотворителният “Мач на Надеждата” на 06.06.2026 г. на стадион “Лазур” показа най-хубавото лице на България, заяви легендарният капитан Стилиян Петров, дни след като футболното шоу. взриви от емоции морския град.

„Видях трибуни, пълни с усмивки. Видях майки и бащи с деца, които пееха заедно. Видях непознати, които се превърнаха в един отбор. В този момент разбрах - всеки месец подготовка, всяка безсънна нощ, всеки детайл си струваше. Няколко дни след събитието искам да кажа едно голямо Благодаря!“, обяви още Стилиян Петров, чиято фондация организира събитието, което беше в подкрепа на хора с онкологични заболявания, както и за закупуване на гама сонда за КОЦ-Бургас.

„Благодаря на моя екип! На хората, които живееха с тази кауза 24 часа в денонощието. Които решаваха проблеми в 3ч. сутринта, за да бъде спокойно на всички вас по време на мача. Да, опитаха се да ни спънат до последно. Проверки. Напрежение. Съмнения. Но когато се бориш за живот, няма удар, който може да те повали.

“Надеждата” е щит. И онзи ден той издържа. Вие не просто организирахте мач – вие пазихте мечтата жива, когато беше най-трудно. Това е професионализъм и сърце.

На партньорите и спонсорите: Благодаря ви, че повярвахте първи! Преди билетите, преди светлините, преди пълните трибуни. Вие дадохте не просто ресурс, вие дадохте доверие.

На всички доброволци:эВие бяхте усмивката на входа и топлата дума “Добре дошли!”. Направихте така, че всеки гост да се почувства важен“, добави звездният футболисти и благодари и на Община Бургас, както и на всеки, който е отворил сърцето си.