От 05.06 до 07.06 в спортна зала „Никола Станчев“ - Бургас се проведе европейската купа по фехтовка до 14 години и международния турнир за деца до 12 години Burgas Cup 2026. В състезанието се включиха повече от 150 деца от България, Турция, Румъния, Грузия, Казахстан, Люксембург, Германия и Италия. Организатори на турнира са Европейската Конфедерация по Фехтовка, Българска Федерация по Фехтовка, Българска Фехтовална Академия и Фехтовален клуб „Корсар“-Бургас със съдействието на Община Бургас и Орден „Св Лазар“ на Йерусалим -Велик Приорат България.

Състезанието започна в петък с индивидуалните боеве при момичета и момчета до 12 години, в които представителите на бургаския клуб се представиха повече от отлично.

Лора Ганева спечели турнира, а нейната съотборничка Ралица Корсева зае 8 място в конкуренцията на 33 състезателки от България, Казахстан, Румъния и Турция. Третият представител на морския клуб бе Виктория Панайотова 16-а.

При момчетата в същата възрастова група се включиха 21 сабльори от България, Румъния и Турция, Мирослав Недков от Корсар завърши на 15 място.

Във вторият ден на състезанието се проведоха индивидуалните двубой при 14-годишните.

И в този ден Лора Ганева показа характер и умения, и се класира в челната осмица, като остана на крачка от медалите заемайки 5-то място в конкуренцията на 46 състезателки от 8 държави. Останалите състезателки от „Корсар“, които достойно защитиха реномето на клуба, са Стелияна Йорданова (18-о място в крайното класиране), Ралица Корсева 29-а, а Сияна Тодорова 35-а. Дариа Ганева от „Корсар“ 39-а и Мария Витковска 42-ра. При мъжете до 14 години Росалин Ангелов от „Маркели“ - Карнобат зае 15-о място в крайното класиране.

В последния ден се проведе и най-емоционалната надпревара в турнира, а имено отборната. Там състезателите от регион Бургас на Българска фехтовална академия могат де се похвалят с редица спечелени медали.

Лора Ганева от „Корсар“ заедно с Марина Василева от „Тамплиер“ и София Делчева от Ахил, спечелиха отборната титла на Европейската купа в Бургас. Сиана Тодорова и Стелиана Йорданова от „Корсар“, в смесен отбор с Ерене Инасаридзе от Грузия и Лора Кокоцински от „Тамплиер“, спечелиха сребърни медали в турнира. При мъжете бронзовите отличия взе смесеният първи отбор, в чийто състав беше Росалин Ангелов от „Маркели“, заедно с Рони Биндал, Гилерме Ботело и Мартин Иванов.