От 4 юни стартират директни полети Ереван – Бургас. Това стана ясно по време на официалното откриване на българо-арменския експо форум EuroBridge 2026.

Събитието стартира днес в Експо център „Флора“. Фопумът събира производители и бизнеси от Армения и България с цел създаване на нови партньорства и развитие на търговските отношения между двете страни.

Директната самолетна линия Ереван – Бургас ще се изпълнява всеки четвъртък от авиокомпания „Електра Еъруейс“. Очаква се тя да улесни значително бизнес контактите, туризма и икономическия обмен между двете държави.

„Бургас може да бъде врата към Европейския съюз за арменските стоки, а възможностите за сътрудничество между двете държави са многобройни, като туризмът е една от най-перспективните сфери“, подчерта кметът Димитър Николов в приветствието си.

Посланикът на Армения Н. Пр. Г-жа Цовинар Амбарцумян, която също бе част от събитието изрази благодарност за изключително приятелското отношение на кмета, както и за неговата инициативност и активна роля в развитието на двустранните взаимоотношения.

Форумът се организира от Made by Armenians, „Арменско-Българска Асоциация на сътрудничество“ и AM-BG IMPEX с подкрепата на Министерството на икономиката на Република Армения, посолството на Армения в България, Арменско-българската търговско-промишлена палата, Община Бургас и БТПП-Бургас.

Събитието е в B2B формат и представя разнообразие от продукти – алкохолни напитки, шоколад, консервирани храни, чай, кафе, здравословни продукти, бижутерия и строителни материали. Участват и компании от секторите туризъм, логистика, недвижими имоти и инвестиции.

Основната цел на EuroBridge 2026 е да насърчи търговския обмен, да създаде нови възможности за партньорства и да улесни намирането на дистрибутори и бизнес контакти между български и арменски фирми.

Форумът продължава на 17 април от 10:00 до 17:00 часа с B2B срещи и отворен достъп за посетители, а на 18 април ще се проведе от 10:00 до 13:00 часа.