На рехабилитираната писта на Летище Бургас бяха успешно извършени няколко задължителни тестови полета като част от процедурите преди въвеждането ѝ в експлоатация. Това съобщи концесионерът на аерогарата "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.

Първото кацане на тестов полет е направено вечера по обед. Проверени са не само настилката, но и новоизградените системи за безопасно рулиране. Подобни тестове са стандартна практика и задължително условие преди пускането в експлоатация на всяка новоизградена или рехабилитирана летищна инфраструктура от този вид, уточни концесионерът.

Самолетът, който е специално оборудван за целта, е пристигнал от София, като след кацането са извършени серия от тестови излитания и кацания с цел пълна проверка на всички системи.

Ръководството на Летище Бургас съобщи, че официалното откриване на пистата ще бъде на 29 април. От 1 май се очакват и първите полети, като през тази година ще бъде осигурена свързаност с нови дестинации в Европа.



През тази година пътниците ще имат достъп до над 70 директни дестинации, което затвърждава ролята на летището като ключов въздушен портал към Южното Черноморие.



Припомняме, че Летище Бургас бе затворено за мащабен ремонт на пистата от ноември 2025 г. Инвестицията от 50 млн. евро включва пълна рехабилитация на 3200-метровата писта, нови дренажни и осветителни системи.

Пистата е дълга 3200 метра и е най-дългата на Балканския полуостров. Тя е изградена през 1962 г. с бетоново покритие и е била допълнително модернизирана през 1980 г. След 40 години активна експлоатация, тя вече е изцяло реконструирана с модерна технология.



