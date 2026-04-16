Гласуването за Наградата на публиката в тринадесетото издание на Международен литературен и филмов младежки конкурс “Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”, вече започна.

Тази година в надпреварата за читателския вот ще се включат всички 32-ма номинирани автори от България и чужбина, участвали в категориите “Художествен разказ” и “Видео разказ”.

17 литературни творби и 9 индивидуални и групови видео разкази вече са достъпни за гласуване в сайта на “Алеф”. Своите фаворити за награда на публиката можете да подкрепите чрез гласуване под съответния разказ или филм, следвайки линка: https://alef-bg.org/bg/category/contest-2026/%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b8-2026/

Гласуването ще приключи на 7 май 2026 година. Авторът на творбата, събрала най-много гласове, ще получи специална награда по време на официалната церемония по награждаването на победителите в литературния и филмов конкурс, през месец май в Бургас.

Наградата на публиката бе учредена от Министъра на културата през 2022 г. Неин първи носител стана Даница Костова. През 2023 г. наградата си поделиха Симеон Добрев от ППМГ “Академик Никола Обрешков“ – Бургас и Георги Дичков от Езикова гимназия „Христо Ботев” – Кърджали. В 11 издание на конкурса, носител на награда на публиката стана Давид Ташков от Професионалната гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас. През 2025 година читателския вот спечели Ивелин Иванов от Хасково. За Награда на публиката през годините са гласували над 22 000 читатели.

Инициативата се провежда с финансовата подкрепа на Община Бургас и под патронажа на Министерство на културата.