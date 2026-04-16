По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността над южното крайбрежие. Вятърът ще бъде умерен от североизток.

Максималните температури ще са между 13° и 14°, а морската вода ще е около 11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Какво време ни очаква в петък и събота

В петък времето ще остане предимно слънчево в по-голямата част от страната. Повече облаци ще има над Западна България, но валежи ще има само на отделни места. Температурите ще се повишат до 22°.

В събота обаче облачността ще се увеличи над цялата страна и на много места ще има валежи от дъжд. Дневните температури ще се понижат с 2-3 градуса.

Атмосферното налягане остава по-високо от средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна.

Пролетта напомня за себе си със слънце и меко време, но и с типичната си променливост, която ще се усети още в края на седмицата.