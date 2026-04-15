Скоростта на движение в участъка от 67-ия до 80-ия км на автомагистрала (АМ) „Тракия“ в област Пазарджик е намалена до 100 км/ч поради неравности. Целта на ограничението е да се повиши безопасността на движението в 13-километровата отсечка, която не е ремонтирана повече от десет години. Това съобщи АПИ.

По трасето са монтирани пътни знаци и табели, сигнализиращи шофьорите за неравностите и необходимостта да ограничат скоростта. Предстоят частични ремонтни дейности в участъка по програмата за текущо поддържане, като в момента се подготвят необходимите документи за възлагане на дейностите, уточняват от АПИ.

Шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, както и да не предприемат рискови изпреварвания, които застрашават безопасността на останалите участници в движението, предупреждава АПИ.

Днес до 16: 00 часа поетапно се ограничаваше достъпът до аварийната лента, от 106-ти до 119-ти км на АМ "Тракия" в платното за София, за автомобилите със специален режим.