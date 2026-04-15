Най-известният котарак в България -Румен, който имаше близо 70 хиляди последователи във Фейсбук, почина. Тъжната новина, съобщена от стопанката му Наталия Атанасова, разстрои хиляди негови почитатели, които 9 години се радваха на мъдростите му и на пакостите, които правеха с котарака Златин. От тяхно име говореше стопанката им, която Румен наричаше мило СнеШка или Ч.Т. (чистачът на тоалетната).

Румен имаше свой правопис, който внасяше допълнителен колорит на образа му. Въпреки трудния момент, съобщението днес отново е напълно в стила на Румен, който му спечели толкова много приятели. Ето и целия текст на съобщението в социалните мрежи:

„скъпи приятели, тази събота (11 април) в 8 часа вечерта нашият необикновен котарак румен напусна планетата земя. къде точно е отишъл ние засега не можем да кажем със сигурност. може да е на гости на братята извънземни от проксима кентавър бета, може да е на екскурзия до код кибол при роднини, а може и никъде да не е, както често обичат да постъпват котките. след него останаха само няколко валма сив пух из ъглите на нашата къща, десетина изпохапани плюшени мишки и стотиците истории, които той разказа през деветте си години земен живот. преди да си тръгне, остави и една малка бележка за вас, понеже много бързаше. на нея пише така:

„преячели мои, збогон и бладогаря за внеманието.

и по-неже често сте ме питали какъф е смисатат на живота, днес ште ви го раскрия. той е...”

но за съжаление златин е изял остатъка от бележката и не мога да ви предам посланието му до край.

снимката е от последната му фотосесия през януари.

светъл път през безкрайните лавракови полета на половината от сърцето ми, съществото, което промени живота ми и мен завинаги.

КОТАРАКЪТ РУМЕН, тос хубаф човек

(02.04.2017 – 11.04.2026)“