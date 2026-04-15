Пешеходните пътеки, стоп линиите и другите елементи на хоризонталната пътна маркировка в град Поморие ще бъдат освежени преди началото на летния сезон. С цел повишаване на пътната безопасност, от днес, редом с маркировката поетапно започва и ремонт на основните транспортни трасета – ул. „Княз Борис I“, ул. „Солна“, ул. „Проф. П. Стоянов“, ул. „П. Яворов“ и ул. „Крайбрежна“. След главните градски артерии, екипите ще работят и в по-малките улици с компрометирана пътна настилка.

Във връзка с това, молим шофьорите да проявят разбиране, ограничавайки скоростта и съдействайки за освежаването на маркировката.