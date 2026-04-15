На Светлата сряда (Празна сряда) от Светлата седмица се изпълняват два обичая, които се правят за дъжд, плодородие, предпазване от градушка, бродници и лоши болест. На 15 април Църквата почита свети апостоли Аристарх, Пуд и Трофим.

Често през тази седмица стопанките повторно боядисвали яйца, които раздавали за душите на починали близки. Това е така, защото според древно поверие, раздаването на червените яйца предпазвало душите на мъртвите от превъплъщаване.



Светлата сряда, позната още като „Празна”, защото през нея работа не се похваща, а само ”се празнува”.



Според традицията на този ден жените не насаждат кокошки, защото няма да се излюпят пиленца, а мъжете не подрязват млади фиданки, защото няма да родят никога плод.



На този ден сред рупците в Странджа се изпълнява обичаят Мара Лишанка, а в Дупнишко — обичаят Ладино хоро. В играта Ладино хоро девойките се налавят в кръг, а две от тях държат кърпа над веригата.

На три пъти те разсичат хорото и всяка мома се провира през арката от кърпи. Наоколо другите пеят песен, която е адресирана към последната мома в редицата и в неяпредричат за какъв момък ще се омъжи тя - за коняр, за овчар, за говедар.



На този ден в Странджа от стари времена момите изпълняват обичая „Мара лишанка”: три млади булки, женени през изминалата зима, вземат по един чехъл с различен цвят и ги напъхват един в друг. Така оформят кукла, наречена „Мара лишанка”, чиято глава е от червенич чехъл.



Забраждат я и я накичват като булка със сребърни невестински накити – „титрици”. След това избират мома, която трябва да е лазарувала, да може да се момее и да има живи родители.

С обредни песни момите отиват в средата на селото и се разделят в две редици, хванати за ръце. Две по две девойките започват диалог с Мара лишанка - момата, която носи куклата, и пеят песен:



Маро-й-Лишанко! Говедар те либи. Ще дойдеш ли да го вземнеш? Ще ли дойдеш, скоро ли ще дойдеш?”



Мара лишанка им отговаря и диалогът продължава, като си предават куклата една на друга. След това момите, придружени от ергени и други жени и мъже от селото, отиват на реката и „окъпват” куклата.

После девойките си измиват лицата и се връщат в селото. Обичаят "Мара лишанка" се изпълнява за осигуряване на дъжд и плодородие, за да се предпазят момите да не ги залюби змей и за да раждат деца булките.

Свети Аристарх бил спътник на свети апостол Павел в проповедническите му пътешествия и с него понасял всички тежести на апостолския живот.

Апостол Пуд бил римски държавен съветник и благочестив мъж, който приемал в дома си първовърховните апостоли Петър и Павел и всички християни. Домът му бил като църква, в която вярващите се събирали за богослужение.

Св. Трофим придружавал св. ап. Павел по време на третото му пътешествие в Елада. Светите апостоли заедно с ап. Павел били обезглавени по времето на император Нерон. Свети Аристарх бил жител на Солун.

По време на второто си проповедническо пътешествие свети апостол Павел проповядвал в юдейската синагога в Солун и приобщил към лоното на християнската вяра множество елини и юдеи - сред тях бил и свети Аристарх.

Той станал спътник на апостол Павел и го придружил през третото му проповедническо пътешествие. Двамата били затворени в Рим и това става ясно от Посланието на свети апостол Павел до Колосяни и от Посланието до Филимон.

По-късно апостол Аристарх бил епископ на сирийския град Апамея и по времето на император Нерон бил обезглавен заедно с апостолите Павел, Пуд и Трофим.