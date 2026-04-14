Подземната улица в Бургас и част от кръстовището между улиците „Христо Ботев“ и „Княз Борис Първи“ ще бъдат затворени за движение от 11 часа утре, 15 април, до 17 часа на 17 април.

Причината е подмяната на асфалтовата настилка по ул. „Христо Ботев“. В останалата част на кръстовището ще се организира двупосочно движение на превозните средства.

Община Бургас се извинява за причиненото временно неудобство и препоръчва през това време водачите на моторни превозни средства да използват обходни маршрути.

