Нова стъпка за развитие на поклонническия туризъм прави Община Бургас още от този сезон. В църквата "Успение Богородично" на остров "Света Анастасия" ще бъдат изложени триизмерни тактилни модели на храма, каменният реликварий с мощите на Йоан Кръстител открит на остров „Св. Иван“, и релефна икона на Св. Богородица.

Пренасянето на мощите и излагането им за поклонение ще стане факт още за този сезон.

Мощите на светеца бяха открити през 2010 г. по време на археологически разкопки на остров "Свети Иван" край Созопол от екипа на проф.- Казимир Попконстантинов. И до днес те остават една от най-значимите археологически находки у нас.

Любимата дестинация на бургазлии и гости на града, ще посрещне Сезон 2026 с още по-добри условия за посетители с двигателни и зрителни увреждания. Успешно бе финализиран поредният проект между ОП „Туризъм“ – град Бургас и Агенция за хора с увреждания - „Остров „Света Анастасия“ – достъпна среда за хора с двигателни и зрителни увреждания - етап 2“.

Така всеки посетител ще се докосне до духа на мястото, в достъпна и безопасна среда, съобщиха от Община Бургас, съобщава Труд.