Легендата на българската естрада Маргрет Николова си отиде на 97 години – остави след себе си хиляди концерти и стотици песни. Една от първите, които съобщиха тъжната новина, бе нейната колежка и приятелка Йорданка Христова.

"В зората на Светъл понеделник отлетя и душата на Маргрет Николова", пише Христова.

А в коментар под поста си допълва: "Разбита съм!"

Маргрет Николова е починала на 97-годишна възраст. Тя е сред най-ярките имена в българската поп музика. Има над 50 години на сцена, повече от 9400 концерта и репертоар с над 600 песни.

За нея композиторката Зорница Попова създава музиката към песента "Да бъдеш жена" по текст на Блага Димитрова.

Сред композиторите, писали за нея песни, са Тончо Русев, Йосиф Цанков, Светозар Русинов, Ангел Заберски, Петър Ступел.

Печели и голямата награда на първия "Златен Орфей", оставяйки трайна следа в българската култура.