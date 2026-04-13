Да бъдеш наказан за нещо, което никога не си извършил, звучи като сюжет от абсурдистка пиеса. За Деян Димитров от Бургас обаче това е реалност — серия от глоби за коли, които не познава, не притежава и никога не е управлявал, става ясно от репортаж на Нова телевизия.



Случаят започва в края на 2024 г. с единичен електронен фиш. Деян започва да получава фишове за нарушения, извършени с автомобили, които не притежава, не е управлявал и дори няма връзка с тях.

Първоначално той приема това като техническа грешка. С времето обаче "единичната грешка" се превръща в системен проблем, който се натрупва.

Димитров подава сигнал до Министерство на вътрешните работи. Отговорът: системата само обработва подадени данни и не носи пряка отговорност.

Случаят придобива още по-абсурден характер, когато след извършената проверка Димитров получава нова глоба - този път на по-висока стойност.



По информация от местната полиция, реалният собственик на автомобила не е открит, но негов близък потвърдил телефонния номер, на който се изпращат съобщенията. Така, на практика, чужди нарушения продължават да се „приписват“ на напълно несвързан човек.

В опит да се предпази, Деян Димитров блокира съобщенията в чат приложението, но те започват да пристигат като SMS. Още по-изненадващо е, че вече става дума за различни автомобили, отново регистрирани в Ловеч.



Случаят поставя сериозни въпроси за работата на институциите и контрола върху данните в административните системи. Въпреки многократните сигнали и обещания за проверка, проблемът остава нерешен, а за потърпевшия ситуацията вече граничи с психологически тормоз.

От полицията в Ловеч уверяват, че ще бъде сложен край на случая. Дали това ще се случи на практика, остава да разберем.

На практика системата изглежда затворен цикъл, в който грешката се възпроизвежда сама.