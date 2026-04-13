Двама мъже получиха шанс за живот след успешни бъбречни трансплантации, извършени в УМБАЛ „Александровска“.

Интервенциите са осъществени в нощта срещу Велика събота от екипа на доц. Пламен Димитров от Клиниката по урология. Донор е 68-годишна жена от Пловдив, изпаднала в мозъчна смърт вследствие на мозъчен кръвоизлив.





Реципиентите са мъже на 49 години от София и на 41 години от Свиленград. И двамата са били на хемодиализно лечение – съответно от три и две години. Те са избрани измежду шестима пациенти от листата на чакащите, на база най-висока органна съвместимост с донора.





След операциите пациентите се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение. Състоянието им е стабилно, с много добри жизнени показатели.

От лечебното заведение изказват съболезнования към близките на починалата жена и подчертават значението на донорството като акт на хуманност, който спасява човешки