В неделя, на Великден, ще преобладава слънчево време, след обяд с временни увеличения на облачността, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали слаб дъжд.

Ще духа слаб вятър от северната четвърт, в Източна България - от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 13° и 18°, малко по-високи в крайните югозападни райони. В София максималната температура ще е около 15°.

Над планините ще преобладава слънчево време. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слабо. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около 1°.

Над Черноморието облачността ще е разкъсана, преди обяд - предимно значителна и на отделни места ще превалява слабо. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 10°-12°, близки до температурата на морската вода, която е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

През първите дни от новата седмица ще има и слънчеви часове, но и временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи е малка, но все пак са възможни изолирани краткотрайни валежи, главно в планините и планинските райони. Вятърът ще е югоизточен, слаб и умерен. Температурите ще останат без съществена промяна, минималните близки до нулата, максималните в повечето места - между 13° и 18°.