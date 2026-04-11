Общо 35 души са били засечени да шофират пияни в рамките на изминалия ден, показват междинните резултати от специализираната полицейска операция за спазване на Закона за движение по пътищата, съобщиха от пресцентъра на МВР.

От тях 17 са управлявали с концентрация на алкохол между 0,5 и 1,2 промила, а други 18 са били зад волана с над 1,2 промила. Един водач е отказал да бъде тестван.

При проверките са установени и 13 шофьори, седнали зад волана под въздействието на наркотични вещества или техни аналози. Шестима души са отказали проверка за употреба на наркотици.

По данни на МВР през изминалия ден са били проверени малко над 19 хиляди моторни превозни средства. Контрол е упражнен върху 22 956 шофьори и пътници, като са съставени 5526 фиша и 469 акта за административни нарушения.

Основният акцент в рамките на операцията е насочен към недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и от неправоспособни шофьори.

От вътрешното министерство посочват още, че във всички негови структури е създадена организация за осигуряване на спокойни празнични дни. Специализираната акция на "Пътна полиция" е част от мерките, предприети с цел нормалното протичане на предстоящите великденски празници, съобщиха от полицията в петък, цитирани от БТА.