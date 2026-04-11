Целият православен свят стана свидетел на слизането на Благодатния огън в храма "Възкресение Христово" в Йерусалим.

Тази година ритуалът се проведе при засилени мерки за сигурност и с ограничен брой посетители. Заради войната с Иран светите места бяха затворени в продължение на 40 дни, но израелските власти ги отвориха в четвъртък. Службата беше водена от Йерусалимския патриарх Теофил Трети.

Тази година българска църковна делегация няма да лети до Йерусалим заради конфликта в Близкия изток.

Решението е взето на заседание на Светия синод. От там уточниха, че Благодатният огън се пази в Синодалния параклис и още няколко манастира в страната.