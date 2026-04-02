Голямата българска народна певица Янка Рупкина е била изписана от болница, въпреки че продължава да се намира в състояние на кома. Новината беше съобщена от нейната колежка и близка приятелка Илка Александрова чрез емоционално послание.

По думите ѝ, Рупкина е напуснала лечебното заведение на 31 март 2026 г., след като е прекарала близо 20 дни под лекарско наблюдение. Въпреки продължителния престой, състоянието ѝ остава непроменено от първия ден – тя не е излязла от комата.

Илка Александрова изрази сериозна тревога както за здравословното състояние на певицата, така и за начина, по който функционира здравната система. Според нея престоят в болница е бил твърде кратък предвид тежестта на състоянието на Рупкина. Тя намекна, че финансовите и административни фактори може да имат по-голяма тежест от грижата за пациентите.

„Изписаха я след 20 дни, което според мен е крайно недостатъчно. Тя продължава да е в кома, без никаква промяна. Моля се за нея непрекъснато“, споделя Александрова.

Певицата отправи и призив към всички почитатели на Янка Рупкина и към българското общество да се обединят в подкрепа и молитва за нейното възстановяване. „Нека всички се помолим за нашата непрежалима Янка Рупкина – да оздравее, да се върне към живота и отново да ни радва с усмивката и песните си“, допълва тя.

Янка Рупкина е едно от най-емблематичните имена в българския фолклор. С дългогодишна кариера и десетки обичани песни, тя е оставила траен отпечатък върху музикалната култура на страната. През годините е била част от легендарното трио „Българка“ и е представяла българската народна музика на световната сцена.

Новината за тежкото ѝ състояние предизвика вълна от съпричастност сред нейни колеги, почитатели и обществени личности. В социалните мрежи десетки хора изразяват подкрепата си и надеждата за подобрение.

Към момента няма официална информация за следващи медицински действия или за евентуално продължаване на лечението ѝ в домашни условия или друго лечебно заведение. Ситуацията остава динамична, а близките ѝ апелират за съпричастност и уважение в този труден момент.