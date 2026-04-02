Най-скъпото агнешко в България се продава в Бургас, обявиха от КЗП. Но спестиха останалите подробности от потребителската кошница.

В момента агнешкото във веригите е предимно новозеландско и бутчето струва над 26 лева за килограм. В малките месарници пък се води българско "иди разбери" и цената започва от 28 лева и стига до рекордните 32 за кило.

Търговците са стиснали потребителите за гушата и натискат, докато не вземат последния им цент.

Три хилави стръка зелен лук с гръмкото названии "връзка" са левче. Домати на промоция наближават 7 лева.

Три пъти е поскъпнала боята за яйца в сравнение с миналата година, а причината си я знаят само собствениците на магазини.

Самите яйца са пък повече от златни. Тук-там има промоция на бели, но на етикета с малки букви пише "Произход Украйна", без уточнения край Чернобил ли са позиционирани кокошките, или близо до бойното поле. В специализираните български магазини за пилешко месо продавачките признават, че яйцата са полски.

Козунаците просто не се пипат, най-евтините и с ерзац продукти са по пет лева, а тези, в които има и истински яйца, а не яйчен прах, минават 20 лева за килограм.

Чака ни една тъжна трапеза на празника, която после възрастните хора ще изгладуват и изстудуват.

Но на кого му пука?

Само на народа...