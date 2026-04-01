На 2 април (четвъртък) от 10 часа започва подмяната на асфалтовата настилка на бул. „Иван Вазов“ в участъка от ул. „Цар Петър“ до ул. „Уилям Гладстон“.

За целта се въвежда временна организация на движението като платното за движение в посока към надлез „Индустриална“ ще бъде затворено за превозни средства и движението ще се осъществява двупосочно в платното в посока към жп гарата.

Община Бургас се извинява за причиненото временно неудобство и препоръчва през това време водачите на моторни превозни средства да използват обходни маршрути.