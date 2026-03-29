Планът за безопасна мисия е разработен съвместно с израелското министерство на външните работи и Йерусалимската патриаршия.
Атина е съгласувала при повишаване на напрежението в Йерусалим да изпрати военен самолет, за което гръцките власти са получили разрешение от Израел, съобщават от Министерство на външните работи в Гърция.
На Велика събота гръцка делегация ще пристигне с граждански полет в Йерусалим за пренасянето на огъня. Гръцки духовници, включени в делегацията, ще се срещнат с представители на патриаршията и ще присъстват на запалването на огъня.
След пристигането си в Атина след това, огънят, с помощта на военни самолети, ще достигне до всички отдалечени краища на Гърция.
Тази година ситуацията е различна, защото хиляди гърци, които по традиция на Великден посещават Йерусалим, не могат да пътуват до там.
