Гърция има готов стратегически план за пренасяне на Благодатния огън от Йерусалим въпреки войната. Ако ситуацията за сигурност в региона се влоши, Атина има готовност да включи военен самолет за пренасяне на огъня.

Планът за безопасна мисия е разработен съвместно с израелското министерство на външните работи и Йерусалимската патриаршия.

Атина е съгласувала при повишаване на напрежението в Йерусалим да изпрати военен самолет, за което гръцките власти са получили разрешение от Израел, съобщават от Министерство на външните работи в Гърция.

На Велика събота гръцка делегация ще пристигне с граждански полет в Йерусалим за пренасянето на огъня. Гръцки духовници, включени в делегацията, ще се срещнат с представители на патриаршията и ще присъстват на запалването на огъня.

След пристигането си в Атина след това, огънят, с помощта на военни самолети, ще достигне до всички отдалечени краища на Гърция.

Тази година ситуацията е различна, защото хиляди гърци, които по традиция на Великден посещават Йерусалим, не могат да пътуват до там.