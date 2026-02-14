На 14 февруари, 2026 г. е първата за годината голяма Задушница - Месопустна.

Това е денят, в който православните християни отдават почит на своите починали близки. Тя винаги се отбелязва в съботата преди Месни заговезни.

Наричана също Вселенска Задушница, този ден е специален, защото включва и възпоменание за душите на хората, които са починали внезапно – по време на далечни пътувания, при бедствия или в обстоятелства, когато близките им не са могли да извършат погребението подобаващо. Това е време за молитва за милост и прошка на техните грехове.

На Задушница се отправят молитви за душите на починалите, църквата извършва служба в тяхна памет, а близките посещават гробовете им. В много региони хората почистват гробовете на своите починали роднини преди празника, украсяват ги с цветя и измиват паметните плочи.

В деня преди Голяма Задушница традиционно се подготвяме за отдаване на почит, като приготвяме храна, която ще се раздава с думите „Бог да прости“.

Има няколко неща, които се считат за задължителни за подавките на Задушница:

- Подсладено жито

- Вино

- Хляб или баница

Какво задължително се прави на самия ден:

Вярващите посещават гробовете на своите близки, запалват свещи като символ на безсмъртието на душата, кадят с тамян, олицетворяващ молитвата, и изливат вино "на кръст".

На Задушница е традиция да се раздават хляб, варено жито, ястия, дребни сладки и други храни на хора, които се срещат на гробищата, по пътя, на близки или съседи с думите "за Бог да прости".

Този обичай е израз на почит към покойните, напомняне за тяхното съществуване и делата им. Той създава усещане за свързаност между живите и онези, които вече са напуснали този свят, символизирайки любовта и вечната памет към починалите близки.

На Голяма Задушница отправяме смирени молитви, търсейки опрощение и покой за душите на нашите починали близки.

В някои домове на трапезата се оставя празен стол, символично предназначен за починалия близък. Този ритуал изразява почит и показва, че той остава част от семейството, а споменът за него е жив в сърцата на близките му.

Задушница е израз на християнската вяра в безсмъртието на душата и възкресението на мъртвите. На Задушница обичаят повелява да се раздаде храна и вино, за да се почете паметта на починалите.