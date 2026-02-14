Комисията за финансов надзор (КФН) действа денонощно срещу ДаллБогг. За последните 145 работни дни е изпратила над 230 писма, искания, нареждания и принудителни мерки, някои през 2 часа, други с един ден срок, трети с искане за тонове информация за 10 години назад. Никой европейски застраховател не е атакуван толкова много и толкова неоснователно от национален регулатор. Последният кръг на кампанията срещу ДаллБогг включва системно преекспониране на жалбите на бенефициентите на застрахователни услуги, които винаги бяха манипулативно оценявани като брой жалби без да се отчитат активните полици от близо 1,5 милион във всички европейски пазари на ДаллБогг към 1 юли 2025 г., когато КФН неоснователно спря трансграничните продажби. От тогава КФН, както никой друг регулатор срещу никой друг застраховател, провежда остра и системна административна репресия по финансово задушаване на застрахователя. Затова чрез преекспониране на слабости в пазарното поведение – под средното ниво за всички пазари, а някъде напълно отсъстващи, както в Испания и Гърция, на 2 октомври 2025 г. КФН в злоупотреба със своите разширени правомощия, удължи забраната безсрочно.



В някои медии се твърди, че „[б]лизо 400 сигнала, само от Румъния и Италия, са постъпили в надзора през последните 20 дни“. Преди ефективното влизане на забраната за продажби в чужбина, активните полици по ГО на ДаллБогг са 509 000 броя в тези държави. Цитираните 400 сигнала представляват нищожните около 0,07%. Още повече, удобно е пропуснато, че жалбите от местните регулатори (ASF в Румъния и IVASS в Италия) се изпращат веднъж от тях директно до застрахователните компании и втори път – през КФН. Именно такава манипулативна „стратегия“ използва българският регулатор в умишления си стремеж за злепоставяне на ДаллБогг пред застрахованите лица и обществото, дублирайки изкуствено броя на постъпващите жалби. На фона на многомилионния пазар на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в България за всички застрахователи – 3 712 725 активни полици към 10.02.2026 г. – твърдението, че 100 жалби към ДаллБогг представляват „вълна от жалби“ е меко казано преувеличено.



Очевидна е липсата на конкретни аргументи, базирани на факти. Финансовите и репутационни щети върху застрахователя, обаче, са съвсем реални. Дали това не е начин да се разчисти пътя за нови играчи на българския пазар? Или е лична вражда на ръководството или поръчков административен произвол – времето и компетентните съдилища ще докажат. А дотогава, един от последните примери в писмо от 5.02.2026 г. на самата КФН е самоизобличителен:



„Регистърът на жалбите, воден от UKNF, показва, че към края на ноември 2025 г. „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД все още е второ застрахователно дружество по брой жалби […] с 12% от общия брой жалби […]. За сравнение, жалбите срещу лидера представляват 20-22% от всички оплаквания, а делът на третото дружество е около 8%.“ Факт е, че при тези данни българският регулатор налага на ДаллБогг редица административни санкции, включително забрана за продажба на полици, докато компанията с най-висок процент жалби в Полша продължава да оперира необезпокоявано. Натискът на КФН през последните седмици стана особено истеричен, навярно заради преброените дни на сегашния кабинет, и фабрикуваните компромати се прехвърлят и върху други дружества от фирмената група на ДаллБогг. Описаните в медиите като „притеснителни жалби“ от анонимни служители случаи са добре познати на всички лизинг- и кредито-получатели и стандартна практика в банковия сектор в страната.



Въпреки това и за пълна изненада на КФН, на EIOPA и на повлияните регулаторите в Полша и Румъния, ДаллБогг докладва рекордна капитализация в края на 2025 г. – от над 177% платежоспособност. КФН блокира регистрацията на увеличения капитал чрез различни незаконосъобразни трикове, като завеждането на инсинуиран съдебен иск и издаването на незаконосъобразна принудителна мярка към Централния депозитар, и така продължават опитите за финансово задушаване и публично дискредитиране на застрахователя. Нареденото административно наложено увеличаване на цените на застраховките на ДаллБогг в България също обслужва тази цел, не защото компанията е продавала на най-ниски цени, а просто защото е предпочитана от автомобилистите. Отново и въпреки всичко това, ДаллБогг надлежно и системно продължава да изплаща обезщетения в България и чужбина и да се бори с установените застрахователни измами.