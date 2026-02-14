На 14 февруари празнуваме Трифон Зарезан или Деня на лозаря - традиционен български народен празник в чест на Свети Трифон. Чества се от лозарите, соколарите, градинарите и кръчмарите на 14 февруари (по григорианския календар). Празникът се среща още като Зарезановден, Трифун Чипия, Трифун Зарезой.

Името на празника предполага и основното действие, с което той се свързва - зарязването на лозята. Извършва се само от мъже. Рано сутринта на празника стопанката на дома омесва обредна пита, украсена с тесто с лозници с гроздове. Приготвя също пълнена кокошка с булгур или ориз. Храната се поставя в торбичка заедно с бъклица вино и шише светена вода.

След църковната служба мъжете вземат торбичката и се отправят към лозята, придружени от свирачи. Всички лозари се прекръстват 3 пъти и отрязват няколко лозови пръчки от три корена. Поливат мястото със светена вода и вино и го поръсват с пепелта, която пазят от Бъдни вечер. Лозарите завиват на венчета отрязаните пръчки или ги поставят на калпаците, а вкъщи ги слагат под иконата.

След като приключи ритуалното зарязване, мъжете подреждат трапеза в лозята с храната, която носят и започват шумни песни и хора.

Преди да седнат на трапезата, избират „цар“ на лозята, когото наричат Трифон. „Царят“ трябва да е прилежен стопанин, имотен, да има много лозя. На главата му слагат корона, изработена от лозови пръчки, качват го на каруца, която другите лозари теглят и обикалят лозята. „Царят“ благославя да се роди повече грозде и да има богата реколта от вино.

Следващите два дни, наречени във фолклора "трифунци", се почитат за предпазване от вълци. Тогава жените не режат с ножици, за да не се разтваря устата на вълка, не плетат, не предат и не шият. Приготвят обреден хляб и след като раздадат от него на съседите, слагат залъци от хляба в кърмата на животните - за предпазване и на добитъка, и на хората от вълците. Тя трябва да бъде приготвена с необходимото внимание от страна на домакинята. Още в ранни зори тя става, за да приготви прясна пита.

Както на всички традиционни празници, и на Свети Трифон се прави гадание за реколтата и времето. Ако на празника вали сняг на парцали, пролетта ще е дъждовна, пчелите ще се роят и годината ще е плодородна. Вярва се, че какъвто човек срещнеш най-напред на улицата - такъв късмет ще имаш.

Вечерта преди празника, са гадае по въглените в огнището, каква ще е годината. Същата вечер задължителни се почистват комините, за да не пада реса на лозята. Ако дадеш пари назаем на този ден - цяла година ще даваш. Ако вземеш пари - цяла година ще вземаш. Жените не бива да пипат остри предмети, за да не нападат вълците животните. Не трябва и да шият.