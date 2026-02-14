Шофьор загина, а негов спътник е в болница в критично състояние след челна катастрофа на Подбалканския път, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Тежкият инцидент е станал в района на село Розино. Лек автомобил "Мерцедес" е навлязъл в насрещното движение и е ударил "Форд". Пристигналите на мястото спешни медици констатирали смъртта на водача на втората кола. В болница, в критично състояние, е откаран негов спътник.

Лекарски прегледи се извършват и на 23-годишния шофьор на „Мерцедес“-а. Установено е, че той е неправоспособен, а пробата му с дрегер отчела наличие на алкохол около 1,6 промила.

На мястото е извършен оглед, изясняват се причините за пътния инцидент.