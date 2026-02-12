Тежък инцидент разтърси столичния квартал Подуяне. Мъж е намушкал трима души, а един от пострадалите е починал, предава bTV.



От Център за спешна медицинска помощ София са потвърдили сигнала и са изпратили три линейки на място.

Един загинал, двама ранени

Според първоначалната информация 21-годишен мъж е починал вследствие на нанесените прободни рани.

15-годишно момче е с множество наранявания и е транспортирано към УМБАЛСМ Н. И. Пирогов.

78-годишна жена е с порезни и прободни рани в областта на корема и гърдите и е откарана в УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ.

Задържан е 44-годишен мъж, за когото се предполага, че е баща на децата. Той е с порезна рана на ръката, като по първоначални данни вероятно се е самонаранил при нанасянето на ударите.

Разследването продължава.

Очакват се повече подробности по случая.