Общо 424 излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) са били премахнати от общински паркоместа в Бургас през 2025 година. Данните са от справка за дейностите по маркиране, доброволно освобождаване, принудително преместване и разкомплектоване на излезли от употреба автомобили. Това съобщава БТА като се позовава на информация от Община Бургас.



През отчетния период на територията на общината са маркирани общо 691 ИУМПС. От тях 381 превозни средства са премахнати доброволно от собствениците си, а за 46 са издадени заповеди за принудително преместване.

Доброволно разкомплектованите автомобили са 21, а принудително разкомплектованите – 17. В същото време 160 от маркираните превозни средства са преминали годишен технически преглед и са върнати в движение. Пет автомобила са били преместени в частни имоти.

От Община Бургас уточниха, че предприетите мерки са част от последователната политика за подобряване на градската среда, освобождаване на обществени пространства и повишаване на безопасността и естетическия облик на жилищните райони.

За да бъде един автомобил класифициран като ИУМПС, той трябва да отговаря на поне едно от следните условия - да е със стари регистрационни номера; да са минали поне три месеца от датата, на която е следвало да бъде извършен задължителен периодичен технически преглед, да се намира на терен общинска или държавна собственост, посочиха от общината.

В отговор на получените в общината сигнали за изоставени автомобили, екоинспекторите извършват проверка на място и маркират със стикер тези, които отговарят на посочените критерии. Съгласно изискванията на Наредбата по управление на отпадъците и Наредбата за излезлите от употреба МПС на техните собственици се дава 14-дневен срок за доброволното им преместване на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване.